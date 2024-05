Prima categoria, finale playoff girone C. Decide il gol di Beruschi. Va avanti la Vigor Montecosaro

VIGOR

1

SAN CLAUDIO

0

VIGOR : Renzi, Tidei, Pepi, Beruschi, Cicconofri, Micucci, Reucci, Biondi, Bernabei, Tulli, Guermandi. All. Pierantoni.

SAN CLAUDIO: Lorenzetti, Olivieri, Scarponi, Gubinelli, Cognigni, Sinigallia, Meschini, Vecchi, Giulianelli, Serantoni, Ibii. All. Cotica.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Rete: 47’ pt Beruschi.

Il Montecosaro strappa il biglietto per la finale contro il Grottammare che mette in palio un posto nel campionato di Promozione. Non è stato semplice per la Vigor battere un San Claudio che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore in una partita giocata a viso aperto dalle formazioni. È portato da Ibii (8’) il primo pericolo su azione di contropiede, la risposta della Vigor ha la firma di Guermandi che non inquadra lo specchio della porta. La partita si mantiene piacevole con le squadre alla ricerca del gol. Ci va vicino la Vigor Montecosaro con Tulli che manda alto, la risposta del San Claudio è affidata ai piedi di Meschini sul cui tiro è strepitoso l’intervento di Renzi. Ci sono ancora altre occasioni quando nei minuti di recupero fa centro Beruschi (foto) con un preciso colpo di testa. Nella ripresa cala il ritmo con il San Claudio che prova a pareggiare i conti ma la Vigor controlla gli avversari.