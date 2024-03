Prima categoria, finisce senza reti e con poche occasioni Peglio-Falco. Tavullia, poker agli Orange che vale i playoff

ATHLETICO TAVULLIA

4

SANTA VENERANDA

1

ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Matteucci Antinori, Marcolini, Vagnini, Principi, Giacomelli (34’ st Focarini), Damiani L., Cocchi (42’ st Baig), Morelli (20’ st Sensoli), Ferrini. All. Arcangeli

SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Vitali, Costantini (27’ st Carnaroli), Ballerini, Piccinetti, Vampa, Gorgolini (8’ st Fontana) Aloisi (40’ st Morri), Ordonselli, Intili, Marchionni. All. Della Betta

Arbitro: Compoli Gdi Ancona

Reti: 17’ pt Morelli, 38’ pt Damiani L., 41’ pt Ordonselli (rig.), 31’ st Principi, 48’ st Baig

Note: espulso al 12’ st Intili per doppia ammonizione

TAVULLIA

Netta vittoria del Tavullia che, nella gara di recupero, crea diverse occasioni da gol e soprattutto riesce a finalizzarle. Ad aprire le marcature per la squadra locale è Morelli mentre il raddoppio lo mette a segno Damiani L., due reti che incanalano subito la partita in una direzione non agevole per il Santa Veneranda. Gli orange allenati da Della Betta si affacciano soltanto una volta in area, quando l’arbitro decreta il rigore e Ordonselli trasforma accorciando le distanze. A quel punto la gara pare riaperta.

Nel secondo tempo però il Tavullia parte a spron battuto con l’idea di chiudere il match con sicurezza ma non riesce a mettere il risultato in tranquillità fino al 31’ quando arriva il gol di Principi. Non reagiscono gli ospiti e la squadra di Arcangeli continua a spingere fino all’ultimo minuto quando Baig segue una buona azione di Focarini e spinge la palla in rete. Vittoria importante per la squadra di casa che, in questo momento, si trova in zona playoff. Invece gli orange sono penultimi in classifica.