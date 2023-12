Prima categoria Finisce senza reti il derby lunigianese tra Mulazzo e Serricciolo. Il Romagnano in 10 ferma la capolista. Doppietta di Bertuccelli

Mulazzo

0

Serricciolo

0

MULAZZO: Leri, Manenti, Rossi, Malatesta, Ausili (72’ Cham), Bernieri, Filippi, Bortolasi, De Negri (73’ D’Angelo), Capo, Occhipinti. A disp. Agostinelli, Dell’Amico, Bertano, Santini, Tamagna, Del Rio, Maccione. All. Strata.

SERRICCIOLO: Santini, Forfori, Casciari, Passeri (46’ Dell’ Amico), Tazzini, Vegnuti (90’ Scarpa), Barattini, Piscopo, Cantoni (76’ Ninotti), Angelotti, Lisi. A disp. Chiesa, Lorenzoni, Gilli, Bonati, Viaggi, Di Negro. All. Borghetti.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Note: al 37’ Occhipinti (M) fallisce un rigore.

GROPPOLI – Finisce in parità il derby di Prima categoria andato in scena al ’Calani’ tra il Mulazzo, decisamente più determinato, e il Serricciolo, che all’ultimo ha avuto una buona occasione per portare a casa la vittoria. I padroni di casa provano subito a impensierire la retroguardia gialloblù con un tiro dalla distanza di Capo che al 9’ finisce fuori di poco. Al 37’ il direttore di gara decreta un rigore in favore dei padroni di casa per un fallo ai danni di Capo. Occhipinti, però, fallisce la più ghiotta delle opportunità sparando alto. Al 40’ Occhipinti prova a farsi perdonare con un bel colpo di testa che Santini respinge, compiendo una grande parata. Al 77’ è ancora Occhipinti a provare ad affondare ma riesce solamente a sfiorare di testa. Al 90’ i ragazzi di Borghetti con un insidioso contropiede si fanno molto pericolosi, ma Bernieri è bravo a bloccare l’offensiva avversaria, anche se il suo intervento lascia qualche perplessità.

Ilaria Gallione