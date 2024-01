Prima categoria Follo e Marola, scatto in avanti

Il Brugnato si conferma in testa in Prima categoria battendo 1-0 al ‘Colombo’ di Beverino l’Arcola Garibaldina, con gol di Gavini. Si mantiene ad un punto dai brugnatesi il Segesta, vittorioso 4-2 sulla Bolanese nell’altro anticipo della giornata. Segue al terzo posto il Marolacquasanta che batte 3-1 al Tanca il fanalino di coda Vezzano. Marolini subito in vantaggio al 1’ con Quattromani su rigore, al 6’ il raddoppio di Ciccarello, al 10’ l’ex di turno Ricciardi accorcia le distanze con un tiro dal limite. Al 53’ il tris di Guano che approfitta di una corta respinta della difesa. Vince 3-1 anche il Follo sul campo della Castelnovese confermandosi quarta forza del girone. Ospiti in vantaggio al 4’ con Rossetti, nella ripresa (55’) il raddoppio di Rovani su punizione. Al 65’ il tris di Torri con un conclusione dal limite. All’80’ Alkurti firma il gol della bandiera. Resta in scia al quinto posto il Riccò che batte 2-1 al ‘Cevasco’ il Casarza. Riccolesi avanti al 19’ con un diagonale di Martinez, al 24’ il raddoppio di Tedesco con un gran tiro al volo. Al 31’ accorcia le distanze in mischia Bertagna. Importante vittoria in chiave salvezza del Colli Ortonovo che si afferma per 3-2 a Ceparana. Ortonovesi 3-0 grazie alle reti di Edoardo Lorenzini (15’), Musetti su rigore (25’) e al 38’ di Biagini. Il Ceparanesi non ci sta e sfiora la clamorosa rimonta: va sul 3-2 grazie al gol al 47’ di Cariati e poco dopo un autogol di biagini, poi al 92’ reclama un rigore, non concesso. Successo casalingo 3-1 della Santerenzina sull’Amegliese: padroni di casa a segno al 43’ e al 48’ con una doppietta di Angeli e al 52’ con Gabriele su assist di Cecchi. All’81’ il gol amegliese di Masini in mischia.

P.G.