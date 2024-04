Prima categoria Follo travolto dalla Calvarese

Calvarese

6

Follo

0

CALVARESE: Duò, Canepa, Profumo (85’ Bacigalupo), Dondero, Vaccarezza, De Benedetti, Bacigalupo (70’ Casale), Ghirlanda (81’ Ginocchi), Siri, Monticone (85’ Arata L.), Lessona (70’ Cuneo). (A disp. Capurro, Arata G., Andreatta, Petrucci). All. Vitale.

FOLLO: Benedini, Gazzoli, Ait Mouss (81’ Rolla), Palagi, Raimondi, Noga, Torri, Sciaccaluga, Franceschini, Rovani, Elhdiy. (A disp. Evangelisti, Macchioni, Angelotti, Cozzani, Degano). All. Cervia.

Arbitro: Romeo di Spezia.

Reti: 40’ e 65’ Monticone, 53’ Lessona, 73’ e 77’ Cuneo, 91’ Casale.

CICAGNA – Troppo forte la Calvarese per il Follo, travolto a Cicagna con un eloquente 6-0 nella semifinale di andata della fase finale regionale per l’assegnazione del titolo di campione ligure, fra le vincenti dei quattro gironi di Prima categoria. Un risultato tennistico che costringerà i follesi a cercare un miracolo nella gara di ritorno, in programma sabato 4 maggio al ‘Ferdeghini’ di Spezia alle 18. La compagine di Calvari ha confermato le premesse della vigilia, un avversario fortissimo tuttora imbattuto che ha letteralmente dominato il proprio girone: nelle 26 giornate di campionato ha raccolto ben 66 punti frutto di venti vittorie e sei pareggi, chiudendo la stagione senza l’ombra di una sconfitta.

Un’autentica corazzata che i follesi sono riusciti a ben contrastare solo nel primo tempo, per poi crollare nella ripresa. Il match si sblocca soltanto al 40’ per merito del bomber di casa Monticone, dopo che le due squadre si erano controllate a vicenda. Nella ripresa la Calvarese è riuscita a mettere in luce la sua maggior qualità anche perchè il Follo non era al meglio per alcune assenze, tra le quali quella del bomber Rossetti. Arrivavano così le altre reti di Lessona, Monticone, la doppietta di Cuneo ed in chiusura la realizzazione di Casale.

P.G.