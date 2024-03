Prima Categoria. Frenano le rivali. Il Frugesport a +10. Solo un pari per il Savio

In Prima Categoria, fermata d’ufficio la Virtus Faenza e tutto il gruppo E, si gioca solo in Romagna e nel girone G allunga la capolista Frugesport che vince nel recupero (1-0) col Carpena, grazie alla 15ª rete stagionale di Zuccarino. Frenano le rivali dei gialloneri e così il Frugesport si trova a +10 sul San Vittore. I cesenati, dopo il successo sul Frugesport, vengono fermati sul pari (1-1) a Meldola, mentre sabato il Real Fusigano si supera fermando sul 2-2 l’Edelweiss. Fondamentali punti salvezza per la Pol. 2000 che vince 2-0 in casa dell’Azzurra grazie anche al 12º gol di Giulianini, per il Fosso Ghiaia a Savio ma, soprattutto per il Santagatasport (2-1) sulla Pianta. Prima Categoria 22ª giornata. Girone G: A. Romagna-Pol. 2000 0-2 (25’ pt Giulianini, 15’ st Celli), Edelweiss-R. Fusignano 2-2 (24’ pt Biserni, 10’ st Di Pinto (RF), 14’ st O David (RF), 32’ st Brandino), Frugesport-Carpena 1-0 (45’ st Zuccarino), Meldola-S. Vittore 1-1, Santagata Sport-Pianta 2-1 (29’ pt Quadeer, 5’ st aut. L. Valli (P), 44’ st L. Valli), Savarna-S. Sofia 2-2 (21’ pt Nassiri, 30’ pt Garavini (Sav) 40’ pt Conti (Sav), 18’ st Campacci), Savio-F. Ghiaia 2-2 (1’ st Babbi, 3’ st rig. Antonellini (S), 23’ st Savini (S), 30’ st Babbi), Sp. Predappio-Modigliana 3-3. Classifica: Frugesport 52; S. Vittore 42; Savio 41; Edelweiss 40; Carpena 38; Pianta 37; Modigliana 35; S. Sofia 31; Savarna 27; Meldola 26; Sp. Predappio 25; F. Ghiaia 21; Pol. 2000 20; A. Romagna 18; R. Fusignano, Santagata Sport 16.

u.b.