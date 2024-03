Prima categoria. Frugesport salda. Real Fusignano, blitz a Santagata

La Frugesport batte 1-0 (in gol Bangoura) la Pol. 2000 e si conferma in testa al girone G di Prima Categoria mantenendo 9 punti sull’Edelweiss vittorioso 4-2 a Meldola. Nel girone E la Virtus batte 4-0 il Porretta e, approfittando del rinvio delle gare di Ceretolese e San Benedetto, si issa al quarto posto. Risultati 24ª giornata. Girone G: A. Romagna-S. Sofia 5-2 (10’ pt Salimbeni, 20’ pt Mazza, 22’ pt Fofana (SS), 45’ pt L. Castagnoli, 10’ st Salimbeni, 39’ st Coulibaly (SS), 40’ st Jatta), Carpena-F. Ghiaia 0-1 (35’ st rig. Ricciardi), Frugesport-Pol. 2000 1-0 (18’ st Bangoura, foto), Meldola-Edelweiss 2-4, Santagata Sport-R. Fusignano 1-2 (2’ pt Otog (RF), 20’ pt O David (RF), 6’ st rig. Da Silva), Savarna-Pianta 3-3 (4’ st Conti (S), 20’ st Morelli (S), 25’ st Spighi (S), 35’ st e 37’ st Benvenuti, 42’ st Prati), Sp. Predappio-S. Vittore rinv., Savio-Modigliana 1-3 (37’ pt Baldoni, 43’ pt rig. Pasi (S), 27’ st Bertocchi, 48’ st Roselli). Classifica: Frugesport 55; Edelweiss 46; S. Vittore, Savio 42; Carpena 41; Pianta, Modigliana 39; S. Sofia 31; Savarna 29; Sp. Predappio 28; Meldola 27; F. Ghiaia 25; R. Fusignano 22; Pol. 2000, A. Romagna 21; Santagata Sport 17. Girone E: Virtus Faenza-Porretta 4-0 (7’ pt rig. Bernabei, 20’ pt Gamberi, 22’ pt Merendi, 31’ pt Dalmonte). Classifica: Petroniano 48; T. Pedagna 44; Valsetta 43; Virtus Faenza 37; S. Benedetto 36; Pontevecchio, Ceretolese, C. S. Pietro 34; Basca, Dozzese 31; R. Casalecchio 28; S. Imolese, La Dozza 24; C. del Rio 23; Utd. Montefredente 20; Porretta 7.

