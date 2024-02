Prima categoria. Gadda non ha dubbi: "Nel girone nessuno come la Centese»

La Centese vince in rimonta il derby a Bondeno e tiene a distanza di quattro lunghezze la X Martiri, la principale antagonista per la vittoria finale. Ianco Gadda ammette la superiorità della formazione guidata da Andrea Govoni: "La Centese è una grande squadra – dice l’allenatore matildeo – merita il primato, quando ha premuto sul pedale dell’acceleratore ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo ci abbiamo preso le misure e siamo riusciti a restare in partita fino alla fine". Gadda si sofferma sulle doti tecniche dei biancocelesti, con un occhio alle rivali. "D’accordo che avevo cinque giocatori fuori, ma di fronte avevo la capolista. La Centese è la migliore squadra che ho visto – racconta l’ex centrocampista della Centese degli anni della Serie D – Mi ha impressionato anche il Persiceto, la X Martiri non è altrettanto bella ma è una squadra cinica e quadrata, ha la miglior difesa del girone, ma non è un rullo compressore come la Centese". La sorpresa del turno è stata il colpaccio messo a segno dal Copparo in riva al Po. Il presidente del Ponte Luca Popolo non ha apprezzato la prestazione dei suoi ragazzi: "Non ci siamo, contro Copparo abbiamo giocato davvero male. Pensavo che con il Fly fosse stato un incidente di percorso, invece ho constatato che c’è stata poca voglia di soffrire, un pessimo segnale per l’immediato futuro".