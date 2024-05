Prima Categoria. Gambassi saluta Venturini e Gangoni

È durato soltanto una stagione il rapporto di collaborazione tra il Gambassi e Luca Venturini e Michele Gangoni. La società ha infatti annunciato che si divideranno le strade sia con il direttore sportivo che con l’allenatore, i quali la scorsa estate erano stati chiamati per tentare l’immediata risalita in Promozione dopo l’amara retrocessione del 2023-‘23. "Un anno intenso quello che abbiamo vissuto con loro, un anno difficoltoso, di lotta, ma di tanta passione – commentano dal club termale –. Ringraziandoli per il lavoro svolto con serietà e dedizione, gli auguriamo il meglio per i loro progetti futuri".

Le aspettative del Gambassi si sono infatti scontrate con un rendimento piuttosto altalenante, che pian piano ha fatto scivolare la squadra lontano dalle prime posizioni fino ad uscire addirittura dalla corsa ai play-off, che almeno per larghi tratti del campionato erano sembrati alla portata. La società, comunque, è già al lavoro per individuare i profili giusti a cui affidare l’allestimento e la guida della rosa 2024-‘25, che sarà ancora ai nastri di partenza della Prima Categoria.