Prima categoria. Giorgini: "Il mio Peglio in crescita. Quattro in corsa per il primato»

Nell’ultimo turno del campionato di Prima categoria su quattro vittorie ben tre sono arrivate dalle viaggianti, tra queste va evidenziato il successo dell’Avis Montecalvo che è stato in grado di riportare a casa dall’ostico campo di Osteria Nuova i 3 punti utili al raggiungimento, in solitaria, del primo posto scavalcando il Real Metauro e il Lunano. Da rimarcare anche il blitz della Maior (ultima in graduatoria) a Borgo Pace contro la Vadese, compagine quest’ultima che sta rallentando la corsa dopo un promettente avvio.

I numeri. La neo capolista è alla sua quarta vittoria consecutiva. Primi 3 punti stagionali della Maior che in 5 partite aveva collezionato solo un pareggio. Nessuna squadra è a punteggio pieno, quattro quelle che non hanno mai perso. Del Lunano l’attacco più prolifico (12 gol). Solo 13 i gol in quest’ultimo turno (il minimo stagionale) ben 11 in meno della settimana precedente. L’Usav Pisaurum non conosce il segno di parità (2 vittorie e 4 sconfitte).

Il commento della settimana è di Francesco Giorgini allenatore del Peglio: "In un campionato molto equilibrato i valori delle squadre più forti stanno venendo fuori, per la vittoria finale vedo bene il Tavullia, il Lunano, l’Acqualagna e il Piobbico, riguardo noi del Peglio dopo le prime partite inziali un po’ timorosi come sono sovente capita alle matricole, stiamo trovando la compattezza e la mentalità giusta per raggiungere l’obiettivo finale che è quello della salvezza".

L’applauso. In occasione della gara di campionato S.Veneranda-Mercatellese di sabato scorso la Pol. S.Veneranda ha voluto ricordare il suo vice presidente Claudio Pandolfi recentemente scomparso in un momento emozionante che ha coinvolto tutti gli spettatori dell’ Orange Stadium. Erano presenti la figlia Giorgia e la moglie Simonetta che assistendo alla partita sono state omaggiate dalla dirigenza di un dono simbolico. Commovente l’applauso del pubblico e giocatori.

La classifica marcatori vede al primo posto con 4 reti tre bomber: Filippo Pagliardini (Lunano), Simone Bracci (Nuova Real Metauro) e Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), seguono con 3 reti a testa: Christian Gori (Mercatellese), William Cecchini (Audax Piobbico), Diego Del Gallo (Vadese), Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), Pietro Pedini (Avis Montecalvo), Tommaso Ordonselli (Santa Veneranda) e Bernardino Paoli (Mercatellese). Con 2 reti ciascuno ben 16 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Scotti (A.Montecalvo), 2)Rossi N. (Peglio), 3) Vincenzi (San Costanzo), 4) Amantini (Real Altofoglia), 5)Nodari (Nuova Real Metauro), 6)Renghi (Falco Acqualagna), 7)Morelli (A. Tavullia), 8) De Gennaro (Pesaro Calcio), 9)Zazzeroni (Lunano), 10) Patrignani (Audx Piobbico), 11) Ordonselli (Santa Veneranda). All. Scotti (A.Montecalvo). Arbitro Santoro di Pesaro (Real Metauro- Peglio). Amedeo Pisciolini