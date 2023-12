Prima categoria. Girone "A»: bene tutte le lucchesi tranne il Corsagna

Si è giocato, in Prima categoria, il recupero dell’ottava giornata di campionato, rinviata a fine novembre per il maltempo che aveva colpito una parte cospicua della Toscana. Tutte le formazioni lucchesi che militano nel girone "A" sorridono, ad eccezione del Corsagna che è rimasto sconfitto.

Nell’anticipo il Capannori ha pareggiato in casa 1 a 1 contro contro l’Unione Tempio Chiazzano. Ospiti in vantaggio con Di Base nel primo tempo, pareggio ad inizio ripresa di Paganelli. Vittoria casalinga 2 a 1 per l’Atletico Lucca nel derby contro il Corsagna. Rossoneri in doppio vantaggio con Sarti e Secchi, neroverdi che hanno accorciato allo scadere con Pazzaglia. Corsaro l’Academy Porcari che vince 2 a 1 sul campo del Corsanico, grazie alle reti di Haoudi e Bandoni. Successo anche per la capolista Marginone: 2 a 0 al CQS Pistoia, grazie ai gol di Carmignani e Lencioni. Anche la Folgor Marlia, festeggia queste feste natalizie con un secco 3 a 0 sul campo del Romagnano, con il gol di Pistoresi e la doppietta Kurumi. Si tornerà di nuovo in campo domenica 7 gennaio, con l’ultima giornata del girone d’andata.

Classifica: Marginone 34; Academy Porcari 29; Forte dei Marmi 26; Folgor Marlia, Corsagna 25; Atletico Lucca 23; Capannori, CGC Capezzano Pianore 21; Giovani Via Nova 17; Romagnano, Serricciolo 16; C.Q.S. Pistoia 14; Mulazzo 13; Unione Tempio Chiazzano 7; Pescia 6.

Alessia Lombardi