Prima categoria - Girone "A». Marginone promosso

Nel girone "A" il Marginone sale in Promozione, vincendo il campionato d Prima categoria. La capolista espugna il campo del Corsanico per 2 a 1, con i gol di Rotunno e Cortesi, mentre, per i versiliesi, ha segnato Da Prato. In classifica sale, così, a quota 61, avanti di nove lunghezze sul Corsagna. I ragazzi di Piercecchi, infatti, pareggiano 1 a 1 in casa contro l’Academy Porcari. Neroverdi in gol con Ricci, pareggio di Guastapaglia. Academy Porcari che, in classifica, èall’ottavo posto, con 43 punti.

Vittoria interna per il Capannori, 2 a 1 sul Capezzano Pianore, con i gol di Del Ry e Martinucci; mentre, per il Capezzano, ha accorciato Pacini. Capannori che, con i tre punti, sorpassa proprio il Capezzano e va a 45.

Nelle zone alte della classifica successo dell’Atletico Lucca sul Serricciolo per 3 a 2, con i gol di Tocchini, Berrettini e Posarelli; mentre la Folgor Marlia perde in casa contro il Forte dei Marmi che passa grazie alla rete di Maggi. L’Atletico Lucca passa davanti alla Folgor Marlia, con 49 punti, mentre l’altra formazione lucchese si ferma al quinto posto, a quota 47.

Al. Lomb.