Prima categoria, girone C, undicesimo turno. Settempeda-Vigor Montecosaro, che partita. San Claudio con il fanalino di coda Urbis Salvia

L’undicesima giornata del campionato di Prima categoria, girone C, propone gare molto interessanti, a cominciare dalla sfida Settempeda-Vigor Montecosaro, cioè tra prima e seconda. Questo turno è presentato da Claudio Eleuteri, allenatore dell’Elite Tolentino, che ha accolto nella rosa l’attaccante Marco Montecchia, fino a poco tempo fa al Camerino, il giocatore ha preso il posto di Rocco Pasotti passato alla Belfortese. Dopo il prestito è rientrato alla Settempeda il centrocampista Edoardo Farroni, classe 2003, che lo scorso anno si è fatto valere al Chiesanuova ma in questa stagione è alle prese con un infortunio e nel suo club potrà recuperare la migliore condizione.

Elite Tolentino-Esanatoglia: "Noi speriamo di dare continuità alla vittoria interna contro il Montecosaro, ci attende un avversario fisico e ben messo in campo".

Montecassiano-Camerino: "Il Camerino deve fare punti per agganciare la zona playoff, ma deve fare i conti con un Montecassiano che ha dimostrato di potere fare male a chiunque e sarà anche galvanizzato dalla vittoria colta sul campo della Vigor Montecosaro. È una di quelle classiche partite da tripla".

Montecosaro-Caldarola: "Il Montecosaro vorrà riprendere la striscia positiva contro un avversario che ha bisogno di fare punti. Sarà una partita molto combattuta perché entrambe hanno l’esigenza di muovere la classifica, vedo favoriti i locali".

Passatempese-Folgore Castelraimondo: "Si affrontano formazioni ben attrezzate. La Passatempese ha forse raccolto meno di quanto avesse previsto, la Folgore si è rimessa in carreggiata. Vedo un match equilibrato e non mi sorprenderei se alla fine ne scaturisse un pareggio".

Portorecanati-Cingolana San Francesco: "Il Portorecanati sul suo campo si esprime al meglio e sarà dura per la Cingolana uscire indenne se la formazione locale riuscirà a imporre il proprio gioco".

San Claudio-Urbis Salvia: "I locali sono un osso duro, sono organizzati, compatti e molto difficili da battere in casa. Vedo favorito il San Claudio che fa del suo campo un punto di forza".

Settempeda-Vigor Montecosaro: "È lo scontro al vertice, sulla carta la Settempeda è la favorita ed è anche la più attrezzata, vorrà premere sull’acceleratore per staccare la Vigor".

Montemilone Pollenza-Falcor: "Il Montemilone Pollenza deve puntare alla vittoria per riprendere un cammino finora claudicante. La squadra deve sfruttare fino in fondo il vantaggio di giocare in casa".