Prima categoria - Gironi "A» e "B»: il programma. Folgor al riscatto, derby Montecarlo-Atletico

Iniziato con il botto il nuovo anno solare, si gioca la seconda di ritorno nei campionati di Prima e Seconda categoria, tornei seguitissimi, entrati prepotentemente nel vivo.

In Prima categoria girone "A", trasferta in Alta Garfagnana per il Capannori che, scivolato al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Montignoso, sale sul campo del Gorfigliano Diavoli Neri, formazione in piena zona retrocessione, ma temibilissima, soprattutto fra le mura amiche. Il match di cartello si disputa, però, al "Comunale" di Borgo a Mozzano, dove il Corsagna ospita i versiliesi del Capezzano: le due squadre sono appaiate in terza piazza, per un autentico scontro al vertice, con i neroverdi di Piercecchi che stanno risalendo a grandi passi e puntano a confermare gli ultimi progressi. Fra le altre, Folgor Marlia in cerca di riscatto sul terreno della Torrelaghese; derby fra Montecarlo e Atletico Lucca, Academy Porcari in casa con il Serricciolo e Pieve Fosciana in trasferta contro il CQS Pistoia.

In Seconda categoria, nel girone "A", la Folgore a Segromigno con il Massarosa ed il Pieve San Paolo a Romagnano sono alla ricerca di preziosi punti-salvezza. Ma la partita-clou della domenica è in calendario nel girone "B": allo "Stadio dei fiori" di Pescia scende, infatti, la capolista Piazza "55" per confrontarsi con la sua più immediata inseguitrice che la tallona ad un solo punto. Basti solo questo per capire l’importanza di una sfida che può valere un’intera stagione: per carità, il campionato è ancora lunghissimo, ma questo assomiglia ad un autenticdo spareggio-promozione ed i garfagnini di Edoardo Micchi hanno tutte le carte in regola per tentare l’allungo decisivo. Il resto del programma propone un interessante Ghivizzano-Cascio, oltre a Gallicano-Academy Tau e Atletico Castiglione-Molazzana quali gare più accattivanti. Completano il quadro: Morianese-Giovani Via Nova, San Macario Oltreserchio-Borgo a Mozzano e Valfreddana-Fornaci. Il via per tutti alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci