Prima categoria, gli amaranto non potranno disporre dello squalificato viaggi e degli infortunati biagini e fantoni. Il Romagnano del tecnico Michele Dati chiede strada ai Giovani Via Nova

Non ha più molto da chiedere alla propria classifica il Romagnano in queste ultime cinque gare del campionato di Prima Categoria ma gli amaranto del tecnico Michele Dati vogliono in ogni caso onorare sino in fondo la stagione. Oggi ritornano in campo dopo le tre settimane di stop e lo fanno in casa contro il Giovani Via Nova, quartultimo in graduatoria ed in piena zona playout. I leoni romagnanesi grazie alla pausa hanno avuto la possibilità di recuperare alcuni dei giocatori indisponibili. Rimangono ancora fuori per infortunio Mirko Biagini e Fantoni oltre ai lungodegenti Ceccarelli, Lezza e Panaino. Per squalifica, invece, salterà il match il centrocampista Viaggi. Fuori dai 20 convocati sono rimasti anche Melis e Pedrazzi.

Col cambio dell’ora il calcio d’inizio al “Raffi“ di Castagnara verrà dato alle ore 15,30. Il Romagnano, prima della sosta, stava attraversando un momento di flessione caratterizzato dalle 4 sconfitte subite nelle ultime 5 gare disputate. Questo trend negativo ha finito per precludere ogni residua chance di rientrare in zona play off. I 35 punti incamerati nel corso della stagione rappresentano, comunque, un bottino tranquillizzante. La salvezza, ormai, è blindata ed in caso di vittoria contro la compagine pistoiese potrebbe arrivare anche la certezza matematica con bene 4 giornate d’anticipo.