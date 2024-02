Prima categoria, i galletti cercano conferme. Serricciolo in emergenza incrocia il Corsagna. Gilli: "Vogliamo fortificare la nostra classifica»

Un motivato Serricciolo è pronto ad affrontare il difficile esame che la 4ª giornata del girone di ritorno di Prima Categoria gli metterà di fronte. I gialloblù saranno ospiti, questo pomeriggio alle ore 15, dell’ambizioso Corsagna che, forte del quarto posto in classifica, proverà a far valere il fattore campo e il sostegno del proprio pubblico presente sugli spalti del “Remo Garibaldi“ di Borgo a Mozzano per conquistare l’intera posta in palio. Anche i ragazzi di Borghetti, pur decimati dalle assenze, saranno galvanizzati più che mai dopo le tre vittorie consecutive che hanno dato una forte accelerata alla propria marcia.

"Oggi affronteremo una squadra che all’andata ci ha battuto in casa nettamente e meritatamente – precisa il segretario e dirigente Gilli – e che, pur da neopromossa, ha continuato a macinare punti dimostrando di essere una formazione molto temibile e ben disposta in campo. Ci recheremo in Garfagnana consapevoli delle difficoltà che troveremo e purtroppo a corto di uomini per i vari infortuni subiti. Saranno assenti Giannantoni, Tazzini e Pennucci oltre a Galeotti che sarà out per tutto l’anno. Casciari ha giocato anche domenica scorsa con una frattura al dito del piede e speriamo che oggi possa essere presente. Ancora in forse Dell’amico e Passeri. Rientrerà, invece, Piscopo dalla squalifica e probabilmente anche Antinori. Andremo a fare sicuramente la nostra gara, cercando di portare punti per fortificare la nostra classifica e per arrivare quanto prima alla salvezza che è il nostro obiettivo finale".

Ilaria Gallione