Prima Categoria I rossoblù hanno ricaricato le pile col preparatore Baudone durante le festività. Mulazzo al crocevia Cqs Pistoia: "L’unica “medicina“ è la vittoria»

Il Mulazzo che ha passato la sosta pasquale sotto le “cure“, si fa per dire, del preparatore atletico Massimo Baudone e l’occhio vigile del tecnico di Podenzana Stefano Strata, domani si rituffa nel campionato affrontando la ventiseiesima tappa che lo vede protagonista al “Calani“ opposto al gialloverde rosso del CQS Pistoia. Una partita chiave, come l’ha definita lo stesso Strata, che riveste grande valore soprattutto, come un po’ tutti auspicano nelle vicinanze di via Tinello, per una (ri)partenza dopo la pesante sconfitta registrata prima della sosta sul campo della terribile matricola Corsagna che insegue la capofila Marginone a cinque lunghezze.

"Se vogliamo ricreare entusiasmo – afferma Strata –, mi dicono che esiste una sola medicina: la vittoria. Non esistono altre strade se vogliamo mettere insieme punti per assicurarci la permanenza in Prima, dobbiamo vincere una partita che ritengo difficile. Vista la loro posizione in classifica, è ovvio che il CQS Pistoia viene qui con la chiara determinazione di raccogliere il massimo del risultato. Delle cinque partite che dobbiamo ancora disputare, quella di oggi è la più difficile". In buona sostanza quello che andrà in visione domani dalle 15,30 si annuncia un match intenso. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara ad alta gradazione agonistica ed emotiva. L’allenatore dei rossoblù, nell’occasione, oltre il lungo degente Manenti, alla vigilia non sapeva ancora se potesse contare sulle presenze del febbricitante Malatesta.

Probabile formazione: Leri, Bertano, Santini, Bernieri, Rossi, Bortolasi, D’Angelo, Ausili, Filippi, Capo, Occhipinti.

Ebal.