Prima Categoria. Il 14°gol di Zuccarino non basta al Frugesport. Ok il Savio nel derby

Cade il Frugesport, capolista del girone G di Prima: malgrado il 14º gol in campionato di Roberto Zuccarino (foto), i ravennati perdono 2-1 in casa del San Vittore che torna secondo. Cade anche la seconda in classifica, l’Edelweiss (3-2 a Modigliana) mentre vince il Savio, 3-0 in trasferta nel derby con l’Azzurra Romagna. Ne girone E, successo della Virtus Faenza che regola 1-0 (10ª gol di Gamberi) il San Benedetto. Risultati Prima Categoria 21ª giornata. Girone G: Pol. 2000-Sp. Predappio 1-0 (15’ pt Giulianini), A. Romagna-Savio 0-3 (35’ pt Savini, 35’ st Ghetti, 50’ st Bissi), Carpena-Savarna 3-0 (35’ pt e 15’ t Agazzi, 42’ st Manica), F. Ghiaia-Santagata Sport 0-0, Modigliana-Edelweiss 3-2, Pianta-R. Fusignano 1-1 (30’ pt rig. O David (F), 30’ st Benvenuti), S. Vittore-Frugesport 2-1 (10’ st Magnani, 21’ st rig. Zuccarino (F), 46’ st Dall’Agata), S. Sofia-Meldola 3-1. Classifica: Frugesport 49; S. Vittore 41; Savio 40; Edelweiss 39; Carpena 38; Pianta 37; Modigliana 34; S. Sofia 30; Savarna 26; Meldola 25; Sp. Predappio 24; F. Ghiaia 20; A. Romagna 18; Pol. 2000 17; R. Fusignano 15; Santagata Sport 13. Girone E: Virtus Faenza-S. Benedetto 1-0 (9’ pt Gamberi). Classifica: Petroniano 45; T. Pedagna 38; Valsetta 37; S. Benedetto 36; Ceretolese 34; Basca, C. S. Pietro, Virtus Faenza 31; Pontevecchio, R. Casalecchio 28; Dozzese 27; S. Imolese 24; La Dozza 23; C. del Rio 21; Utd. Montefredente 17; Porretta 7.

u.b.