Prima categoria. Il derby lo vince l’Academy

C’era tanta attesa per il derby tutto lucchese tra Academy Porcari ed Atletico Lucca che si è concluso con la vittoria di misura dei padroni di casa per 1 a 0, grazie alla rete di Maggi. Grazie a questo successo il Porcari scavalca in classifica l’Atletico Lucca. Successo esterno per la capolisa Marginone sul campo del Giovani Via Nova. Il match è terminato 2 a 1, grazie alle reti di Tognocchi su calcio di rigore e Lencioni. Corsaro anche il Capannori a Pescia (1 a 2) che passa grazie alle reti siglate da Giuntoli e Costalli.

Vittoria casalinga anche per il Corsagna: 1 a 0 sul Romagnano; la firma sul successo, per i ragazzi di Piercecchi, la mette Signorini. Pareggio a reti bianche nella sfida tra Folgor Marlia e Mulazzo. E mercoledì si torna di nuovo in campo con la Coppa Toscana che vedrà l’Atletico Lucca giocare sul campo del San Giuliano e il Capannori fare visita a Pieve a Nievole al Giovani Via Nova.

Alessia Lombardi