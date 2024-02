Prima categoria. Il derby va all’Atletico

Nel girone "A" il derby tra Atletico Lucca e Folgor Marlia vede i padroni di casa imporsi per 2 a 1. Per i rossoneri segnano Secchi e Berrettini, per la Folgor accorcia Ercolano. Sconfitta esterna per l’Academy Porcari: 2 a 0 a Capezzano; versiliesi in rete con Checchi e Lampitelli. Pareggio a suo di gol tra Capannori e Mulazzo: 2 a 2, con doppietta di Costalli per i lucchesi e le reti di Occhipinti e Ausili per i massesi. Con lo stesso risultato è terminata la sfida tra Corsanico e Corsagna. I ragazzi di Piercecchi passano con Giusti e Barsotti, mentre il Corsanico segna con Da Prato e Passaglia.

La giornata dei pareggi la chiude la capolista Marginone che, contro il Forte dei Marmi, in casa, conquista un punto: 3 a 3. Padroni di casa in gol con la doppietta di Lencioni ed il gol di Tognocchi. Anche per gli ospiti doppietta di Maggi e rete di Tedeschi. In classifica continua la supremazia del Marginone che guida il girone con nove punti di vantaggio proprio sul Forte dei Marmi. Ma le formazioni lucchesi stanno quasi tutte continuando a lottare per i playoff. Alessia Lombardi