Prima categoria. Il Fosso Ghiaia blocca il San Vittore. La capolista Frugesport ringrazia

Il Fosso Ghiaia blocca sul 2-2 i cesenati del San Vittore nell’anticipo del girone G di Prima e fa un grande favore – oltre che a se stesso – alla capolista Frugesport che resta così in testa malgrado abbia una gara in meno. Gli ospiti vanno due volte in vantaggio nel primo tempo con i difensori Mazzotti e Zannoli ma vengono sempre ripresi, prima da Messana poi da Sassi a inizio secondo tempo. Nel girone E, invece, pareggio a reti inviolate tra la capolista Petroniano e Ceretolese. Anticipi Prima Categoria 17ª giornata. Girone G: Fosso Ghiaia-San Vittore 2-2 (15’ pt Mazzotti (SV), 25’ pt Messana, 42’ pt Zannoli (SV), 7’ st Sassi). Classifica: Frugesport 37; S. Vittore 36; Savio 35; Edelweiss 32; Pianta 31; Modigliana 26; Carpena 25; Savarna 24; Meldola 22; S. Sofia 20; Sp. Predappio 19; A. Romagna, F. Ghiaia 13; Pol. 2000, Santagata Sport 10; R. Fusignano 9.

Girone E: Petroniano-Ceretolese 0-0. Classifica: Petroniano 38; S. Benedetto 32; T. Pedagna 30; Valsetta 27; Ceretolese 25; Basca, Virtus Faenza 24; La Dozza 23; Dozzese 22; Pontevecchio, C. S. Pietro 19; S. Imolese, R. Casalecchio 18; C. del Rio 15; Utd. Montefredente 13; Porretta 3.

u.b.