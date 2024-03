Prima Categoria. Il Frugesport strappa un punto all’Edelweiss. Pari anche per Faenza

Termina in parità il big match del girone G di Prima: il Frugesport chiude 2-2 con Edelweiss grazie alla rete di Resta (foto) nel finale. In coda 2-0 del Fosso Ghiaia all’Azzurra. Nel girone E, la Virtus Faenza pareggia 0-0 a Dozza. Prima Categoria, 25ª giornata. Girone G: Pol. 2000-Carpena 1-1 (16’ st Rrushi (C), 34’ st rig. Filipi), Edelweiss-Frugesport 2-2 (44’ pt Di Giueppe, 3’ st Brandino (E), 18’ st Mingozzi (E), 43’ st Resta), F. Ghiaia-A. Romagna 2-0 (41’ pt Bellenghi, 35’ st Sassi), Modigliana-Savarna 3-1 (35’ pt Garavini (S), 13’ st e 22’ st rig. L. Bertocchi, 45’ st Sow), Pianta-Sp. Predappio 0-0, R. Fusignano-Meldola 0-4 (1’ pt De Pascalis, 30’ st Rinaldini, 37’ st De Pascalis, 42’ st Giardini), S. Vittore-Santagata 5-1 (9’ pt Sintoni, 12’ pt Totaro, 36’ pt aut. A. Notaro (SS), 39’ pt Totaro, 10’ st aut. Palladino, 28’ st Marini), S. Sofia-Savio 2-3 (5’ pt rig. Antonellini, 31’ pt Ferrari (SS), 3’ st Savini, 7’ st rig. Nassiri (SS), 23’ st Italia). Classifica: Frugesport 56; Edelweiss 47; S. Vittore, Savio 45; Carpena, Modigliana 42; Pianta 40; S. Sofia 31; Meldola 30; Savarna, Sp. Predappio 29; F. Ghiaia 28; Pol. 2000, R. Fusignano 22; A. Romagna 21; Santagata 17. Girone E: Dozzese-Virtus Faenza 0-0. Classifica: Petroniano 51; T. Pedagna 47; Valsetta 44; Virtus Faenza 38; Ceretolese, S. Benedetto 37; Basca, Pontevecchio, C. S. Pietro 34; Dozzese 32; R. Casalecchio 31; La Dozza 25; S. Imolese 24; C. del Rio 23; Utd. Montefredente 20; Porretta 8.

u.b.