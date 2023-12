Prima Categoria. Il Massa Valpiana aspetta il Donoratico

Il Massa Valpiana ha l’onore e l’onere di essere l’unica formazione maremmana ancora in corsa in Coppa Toscana di Prima categoria. La capolista del girone E è in ballo su due fronti, insomma, a dimostrazione dell’ottimo organico a disposizione di mister Manuel Madau. Oggi alle 14.30 ospiterà il Donoratico con l’intento di proseguire nella competizione. Sarà una sfida molto equilibrata, visto come il Donoratico è secondo in classifica ed insegue i maremmani staccato di quattro punti. due delle migliori formazioni del girone E di Prima categoria che si sfidano anche in Coppa Toscana per un posto ai quarti di finale della competizione. Massetani che hanno due risultati su tre a favore, ma che non potranno cullarsi troppo sugli allori, per non sottovalutare un avversario ostico e reduce da una bella vittoria casalinga, 3-0, in campionato contro l’Argentario.