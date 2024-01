Prima categoria. Il Massa Valpiana vince il derby ed allunga

Il Massa Valpiana vince il derby maremmano col Fonteblanda ed approfittando delle concomitanti sconfitte di Pianella e Donoratico allunga in vetta alla classifica del girone E di Prima categoria. Adesso sono 12 i punti di vantaggio della formazione di mister Madau sulla prima inseguitrice. Dietro, pareggio per 1-1 nell’altro derby maremmano tra Argentario e Monterotondo, mentre il Manciano strappa un punto in quel di Badesse. Per la formazione di mister Maggio era importante muovere la classifica, visto che con questo punto supera il San Vincenzo, lasciando l’ultima posizione in classifica. Argentario che invece adesso dovrà guardarsi le spalle visto come i due punti di vantaggio sul Forte di Bibbona non possono far dormire sonni tranquilli.

La classifica: Massa Vapiana 44, Pianella 32, Donoratico 30, Venturina 27, Pomarance 25, San Gimignano 24, Casolese 23, Lornano Badesse 22, Fonteblanda, Gracciano 21, San Miniato 20, Monterotondo 20, Argentario 18, Forte di Bibbona 16, Manciano 11, San Vincenzo 10.