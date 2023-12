Prima categoria. Il Montecalvo ha fatto il vuoto. Lunano e Real Metauro imbattute

Continua a ritmi vertiginosi il cammino dell’Avis Montecalvo. Dopo il pareggio alla prima di campionato (contro il Lunano) e la sconfitta alla seconda giornata (sul campo della Nuova Real Metauro) la squadra di mister Scotti ha inanellato undici risultati utili consecutivi (10 vittorie e 1 pareggio) che l’hanno collocata in vetta con 32 punti. Dietro di lei (a meno 7) proprio le due squadre che le hanno reso in avvio la vita difficile: il duo Lunano-Nuova Real Metauro. Terza (a meno 12) l’Audax Piobbico e in quarta posizione l’Athletico Tavullia e l’Osteria Nuova (a meno 14). Fanalino di coda l’Usav Pisaurum che sabato scorso si è presa un buon punto sul campo del S.Veneranda, sua diretta concorrente per la salvezza. Il campionato riprenderà la sua corsa dopo la pausa natalizia il 6 e il 7 gennaio 2024.

I numeri. Dopo tredici giornate il Lunano e la Nuova Real Metauro sono le uniche imbattute del girone. L’Osteria Nuova nelle ultime 8 partite ha incamerato 15 punti. Tanti i pareggi nell’ultimo turno (6) e pochi gol (14). Le due vittorie hanno arriso alla capolista (a Tavullia) e il Peglio (nel turno casalingo con il Real Altofoglia). Dell’Avis Montecalvo l’attacco più prolifico (30 gol), seguito da quello del Lunano (22). Del Santa Veneranda la difese più perforata (22 i gol subiti), quella meno violata sono quelle della Nuova Real Metauro e Audax Piobbico (9).

La classifica marcatori . 7 reti Filippo Pagliardini (Lunano) e Marseijan Mema (Avis Montecalvo); 6: Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo); 5: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), Federico Benvenuti (San Costanzo), Simone Bracci (Nuova Real Metauro) e Lorenzo Zazzeroni (Lunano), 4 gol: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Pietro Pedini (Avis Montecalvo), Elia Giacomelli (Athletico Tavullia), Bernardino Paoli (Mercatellese) e Ludovico Mainardi (Maior). Seguono con 3 reti a testa ben 18 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Rossi (Mercatellese), 2) Copa (Nuova Real Metauro), 3)Fiorucci N. (Audax Piobbico), 4)Pedini (Avis Montecalvo), 5)Rosetti (Maior), 6)Gaggiolini (Usav Pisaurum), 7)Cencioni (Peglio), 8)Ndiaye (Vadese), 9) De Gennaro (Pesaro Calcio), 10)Bartolini E. (Falco Acqualagna), 11)Pagliardini (Lunano). All. Scotti (Avis Montecalvo). Arbitro Biagini di Pesaro (San Costanzo-Mercatellese).

Amedeo Pisciolini