Prima categoria: il Romagnano ospita la Folgor Marlia, il Mulazzo riceve il Tempio Chiazzano. Derby trappola per il Montignoso. Il Serricciolo medita lo sgambetto

Il calendario di Prima categoria offre alla 19ª giornata, la quarta del girone di ritorno, il derby tra la capolista Montignoso e il Serricciolo. Teatro dell’incontro sarà il ’Del Freo’ dove oggi, alle 15, il pubblico delle grandi occasioni farà da contorno a un match che si annuncia esaltante, soprattutto se si considera l’importanza della posta in palio. Tra i rossoblù mancherà Del Padrone, squalificato per un turno. "Sarà una gara difficile – afferma l’allenatore del Montignoso, Paolo Alberti – contro un avversario ostico che abbiamo già incontrato due volte, una in campionato, conclusa sullo 0-0, e l’altra in Coppa dove abbiamo vinto oltre il 90’. Questo a dimostrazione del valore del Serricciolo che era partito per altri obiettivi, ma che tra tante difficoltà si ritrova invece in una pericolosa zona di classifica. In rosa ha ragazzi che hanno giocato spesso insieme e che vorranno dare quel qualcosa in più. Sarà quindi una sfida da prendere con le molle".

In casa gialloblù la voglia di cominciare a macinare punti è altissima: "Per noi questa gara sarà un vero e proprio derby – dichiara il ds Matteo Taricco – ma non credo che l’esito sia così scontato. Conosciamo e stimiamo la capolista, che gode di ottima salute, ma dal canto nostro proveremo a dare il tutto per tutto per portare a casa un risultato positivo. Abbiamo recuperato, seppur non a tempo pieno, Dell’Amico, che per noi è fondamentale, mentre è in dubbio la presenza di Lazzoni. Purtroppo saranno ancora out Vegnuti e Giannantoni. Penso che la vittoria di domenica scorsa ci abbia sbloccato psicologicamente e proprio per questo dovremo farci trovare pronti".

Per le altre squadre della provincia, il Romagnano ospita la Folgor Marlia, quinta forza del girone e con 5 punti in più in classifica rispetto agli amaranto. Impegno casalingo anche per il Mulazzo, che è chiamato al successo affrontando il fanalino di coda dell’Unione Tempio Chiazzano.

Ilaria Gallione