Prima categoria: il Romagnano ospita la capolista Marginone. Mulazzo-Serricciolo. Gran derby salvezza

Tra poche ore entrerà nel vivo l’infuocato derby tra il Mulazzo e il Serricciolo che oggi (ore 14.30) si daranno battaglia al ’Calani’ con l’intento di divertire il numeroso pubblico presente nella 14ª giornata del campionato di Prima categoria. La posta in palio è alta visto che in ballo c’è l’orgoglio di aggiudicarsi il derby oltre ai tre punti fondamentali in chiave salvezza. "Queste sono le classiche gare nelle quali non c’è bisogno di dare stimoli ai ragazzi – dichiara il ds del Serricciolo, Ruffini – perché arriveranno in automatico. E’ un match fondamentale, anche se non decisivo visto che non siamo neanche a metà percorso. Noi ci presenteremo all’incontro dopo aver centrato una bella vittoria contro l’Atletico Lucca che ci ha ridato un po’ di tranquillità. I derby, a qualsiasi latitudine, sono però partite a se stanti, aperte a qualsiasi risultato. Proprio per questo dovremo stare particolarmente attenti. A livello di mercato il Mulazzo ha operato sicuramente bene, prendendo elementi di categoria e giovani emergenti, ma anche noi abbiamo cercato di assestare la rosa con un paio di pedine come l’attaccante Matteo Barattini, proveniente dalla Tarros, e Paolo Passeri, centrocampista classe 2004, ex Fezzanese e Canaletto, che sono certo ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi. Mi auguro che quella di oggi possa essere una bella giornata di sport".

Più sintetico sull’altro fronte il tecnico dei rossoblù Strata: "In momenti del genere – afferma l’allenatore del Mulazzo – bisogna solo pensare a lavorare, stare zitti e remare tutti dalla stessa parte per ottenere la salvezza che è il nostro obiettivo. La gara di oggi è un derby, giochiamo in casa, è certo che faremo di tutto per vincerlo".

Ma in Prima categoria c’è un altro match molto atteso. Il Romagnano, infatti, ospita al ’Raffi’(ore 14.30) l’imbattuta capolista Marginone 2000. La squadra di Dati è reduce dal pari esterno a Pistoia contro il Tempio Chiazzano ed ha rafforzato la rosa con alcuni innesti tra cui il bomber Giuseppe Bertuccelli che ha già segnato. C’è fiducia nell’ambiente massese anche se oggi servirà l’impresa.

Ilaria Gallione