Prima categoria. Il Savio rallenta

Ultima gara del 2023 per la Prima Categoria e nel girone G c’è sempre grande incertezza con cinque squadre in 5 punti in vetta. Il terzetto resta una coppia, visto che nell’anticipo di venerdì sera il Savio è stato costretto al pari (1-1) dall’Edelweiss, comunque una delle big del campionato. Vincono, seppur soffrendo, le due rimaste sole in testa: il Frugesport 2-1 in rimonta col Santa Sofia e 3-2 il San Vittore sul Carpena resistendo nel finale al ritorno degli ospiti. Risultati Prima Categoria 15ª giornata. Girone G: Edelweiss-Savio 1-1 (25’ pt Mingozzi (E), 35’ st Bandini), Frugesport-S. Sofia 2-1 (6’ st Ferrari (S), 12’ st rig. Zuccarino, 28’ st Pirro), Meldola-Savarna 1-2 (10’ pt Mauro (S), 15’ pt Conti (S), 15’ st De Pascalis), Modigliana-F. Ghiaia 1-1 (43’ pt Ballardini (F), 49’ st Violani), Pianta-Pol. 2000 5-1 (47’ pt Prati, 9’ st Benvenuti, 13’ st Rossi, 36’ st Agosta, 45’ st Filipi (2000), 46’ st Agosta), R. Fusignano-A. Romagna 2-0 (37’ st e 46’ st O David), S. Vittore-Carpena 3-2, Santagata Sport-Sp. Predappio 2-6 (10’ pt Bance (SP), 26’ pt Barducci (SP), 43’ pt rig. Tani (SP), 8’ st e 15’ st Bance (SP), 22’ st Valli, 35’ st Cimatti (SP), 47’ st Da Silva). Classifica: Frugesport, S. Vittore 34; Savio 32; Pianta 31; Edelweiss 29; Carpena 25; Savarna 24; Modigliana 23; Meldola, S. Sofia, Sp. Predappio 19; Pol. 2000, A. Romagna, Santagata Sport 10; F. Ghiaia, R. Fusignano 9. Girone E: Pontevecchio-Virtus Faenza 4-4 (1’ pt M. Placci (V), 8’ pt Tassinari (V), 16’ pt e 25’ pt M. Stranieri, 46’ pt Fazzini, 36’ st M. Placci (V), 39’ st Merendi (V), 43’ st Gamberini). Classifica: Petroniano 37; S. Benedetto 29; T. Pedagna, Valsetta 27; Basca 24; Ceretolese, Virtus Faenza 23; La Dozza 20; Dozzese, Pontevecchio 19; C. S. Pietro 18; S. Imolese 17; R. Casalecchio 15; C. del Rio 14; Utd. Montefredente 12; Porretta 3.

