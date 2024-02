Prima categoria Il Tavullia fa il colpaccio

ACQUALAGNA

1

MERCATELLESE

1

ACQUALAGNA: Gori, Ciampiconi M., Arradi (41’ st Bruscaglia), Marcucci, Renghi, Ugolini (14’ st Smacchia), Cazzola, Lupini (9’ st Stefani), Monte Y. (9’ st Ottaviani), Bartoli E. (9’ st Dimuccio), Ferraraccio. All. Salvi

MERCATELLESE: Rossi, Ndoj, Gregori, Contucci, Rocco, Bacciardi, Coluto, Ciaffoni (41’ st Benedetti), Rasponi (34’ st Cerpolini), Gori (34’ st Paoli), Bruscia. All. Cappelli

Arbitro: Tirri Irene di Macerata

Reti: 3’ pt Bruscia, 44’ pt Arradi

Continua la maledizione del nuovo Comunale per la Falco: terzo pari casalingo consecutivo. Passa in vantaggio la Mercatellese al 3’: lancio sulla destra per Bruscia, in posizione di fuorigioco, entra in area e batte Gori, per l’arbitro tutto regolare nonostante le proteste locali. Al 25’ palla a centro area, Ferraraccio tutto solo davanti alla porta viene atterrato ma l’arbitro lascia correre. Al 44’ Arradi di sinistro e spedisce in rete per il meritato pareggio. Nella ripresa i locali attaccano e nel recupero Ferraraccio viene atterrato in area ma l’arbitro lascia correre.