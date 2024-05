Prima categoria, il valzer delle panchine

La Mercatellese dopo una partitella tra giocatori allenatori e dirigenti e con relativa cena finale ha ‘salutato’ la stagione sportiva 2023-24 coronata con la salvezza diretta, senza passare alla fase degli spareggi playout. "Un saluto particolare – dice il dirigente di lungo corso con la Mercatellese nel cuore Beppe Ugolini – è andato a mister Emiliano Cappelli e il suo vice Fabrizio Serafini perché insieme alla società hanno condiviso la decisione di prendere strade diverse, un grande in bocca al lupo a loro per un futuro ricco di soddisfazioni". Ora dopo il rompete le righe la società del presidente Antoniucci insieme al suo staff si sta organizzando per affrontare l’ottava stagione consecutiva in Prima categoria, record per un paese di poco più di mille abitanti.

"Il primo passo – aggiunge Ugolini – è stato quello di scegliere colui che guiderà la squadra, la scelta è caduta ufficialmente su Yuri Bruscia (foto) ex Vadese e Santa Cecilia, come vice avrà Luca Sbrega già allenatore della Mercatellese. Insieme a loro la società nei prossimi giorni metterà a punto tutte le strategie di mercato per poter ben figurare nel campionato di Prima categoria". "Lascio a malincuore la Mercatellese – dice a sua volta mister Cappelli – perché ho trovato un ambiente sano, dove si è potuto lavorare con serenità e tranquillità, la società non mi ha fatto mancare niente. Sicuramente la Mercatellese farà bene anche senza di me perché ha dei ragazzi bravi e validi, personalmente mi è capitata l’occasione di avvicinarmi verso casa in una società importante che vuol crescere". A questo proposito la squadra di cui Emiliano Cappelli sarà il nuovo allenatore è la Falco Acqualagna militante nel girone A di Prima categoria. am. pi.