Prima Categoria. La Centese fa il vuoto in testa. Pari tra Ponte e X Martiri

La Centese gioca a tennis con la malcapitata Poggese. Sono bastati appena 6’ per sbloccare il risultato e un’altra manciata per il raddoppio per indirizzare la partita. A fine primo tempo i biancocelesti avevano già ipotecato la vittoria: avanti di quattro gol (tripletta di Bonacorsi e uno del centravanti Costantini); nel secondo tempo hanno consolidato il vantaggio con capitan Cioni e Sassu. Una volta tanto non c’è stato bisogno dell’apporto di Pirreca, tanto che "Briegel" Govoni a metà secondo tempo ha preferito concedere un po’ di riposo anticipato.

"Rispetto alla partita a Santa Maria Codifiume non abbiamo avuto bisogno di rincorrere, rimontare due gol non è mai facile – è la disamina del direttore sportivo Lorenzo Malaguti – La Poggese ha incassato i primi gol in contropiede dopo pochi minuti, la partita si era velocemente messa sui binari giusti; di lì in avanti abbiamo amministrato e arrotondato il vantaggio". Avete fatto il vuoto...

"Siamo contenti, ma la strada è ancora lunga, le concorrenti hanno le potenzialità per rimontare". Con i tre punti di ieri la Centese sale 23 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sulle bolognesi Persiceto e Ravarino; per trovare un’altra ferrarese bisogna scendere a 13 punti, con la X Martiri, costretta a dividere la posta a Pontelagoscuro. "Dopo una partenza a handicap, siamo riusciti per la prima volta a raggiunge il Sala Bolognese e l’ultimo posto utile per la fascia play off – commenta il direttore sportivo biancazzurro Riccardo Alberani – E’ stata una partita dai toni agonistici elevati, con un arbitraggio sopra le righe". Sono tre infatti gli espulsi e in doppia cifra sono arrivate le ammonizioni per entrambe le squadre. Hanno guadagnato anzi tempo gli spogliatoi Franceschini al 50’ e Piccinardi all’85’ per il Ponte e Bigoni al 70’ per i padroni di casa.

"Il risultato è bugiardo – aggiunge il dirigente della X Martiri – il pareggio ci sta stretto, purtroppo in questa fase facciamo fatica a concretizzare nonostante il fatto di avere in organico degli attaccanti di valore". La notizia positiva per gli uomini di mister Bolognesi è l’esordio di Gessoni, il grande colpo di mercato arrivato dal Sant’Agostino: ha giocato gli ultimi 20’ e ha destato una buona impressione.

Per quanto riguarda le altre ferraresi, è finito 1-1 il derby tra Copparo e Argentana, il Gallo è stato travolto a Sant’Antonio dal Fly e si è interrotta a Ravarino la serie di vittorie consecutive del Bondeno.

Franco Vanini