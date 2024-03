Prima categoria. La Centese vince e allunga: + 9. Punti d’oro per Copparo in casa

Allunga di nuovo in testa alla classifica la Centese, che sbanca il campo di Gallo con un sonoro 3-0 e approfitta del mezzo passo falso casalingo della X Martiri, fermata sull’1-1 dal Bondeno. Diventano nove, dunque, i punti di vantaggio per l’undici di mister Govoni, che chiude la pratica già nel primo tempo con le reti di Bonvicini e Pirreca; nella ripresa il terzo gol è firmato ancora da Pirreca, con la Centese che può quindi volare in vetta allungando sulla diretta inseguitrice X Martiri. Gli uomini di Bolognesi impattano a Porotto contro un Bondeno assetato di punti salvezza: la rete di Panzetta al 5’ sembra spianare la strada ad un comodo successo dei padroni di casa, che invece si fanno rimontare da un rigore di Astenghi e vedono scappare la capolista. Tra le altre cose, dietro si avvicina il Ravarino, che con due gol nei minuti finali vince a San Giovanni in Perisceto portandosi a -6 dai porottesi. A Santa Maria Codifiume, è un tris dello scatenato Balboni a firmare la preziosissima vittoria del Pontelagoscuro, che passa 3-1 rilanciandosi pesantemente in chiave playoff: gli uomini di Fantuzzi si trovano ora ad una sola lunghezza di distanza dal Fly Sant’Antonio, che occupa l’ultima piazza disponibile per la post season.

In coda, lo scontro salvezza tra Argentana e Nonantola non vede vincitori: finisce 2-2, per i granata a segno Pacchiega e Capizzi. Successo fondamentale per il Copparo 2015, che a Poggio Renatico infligge un 2-0 che sa di retrocessione al Balca Poggese: sono otto, infatti, i punti di distacco dalla zona playout per il fanalino di coda. Tre punti preziosi per il Copparo, che impatta a quota 27 con l’Argentana, staccando Codifiume, Nonantola e Bondeno nella zona calda per evitare la discesa in Seconda Categoria. Sugli altri campi, passo falso esterno del Reno Molinella, battuto di misura 1-0 dal Fly Sant’Antonio, mentre il Galeazza dei tanti ferraresi (in rete l’ex Portuense Zuari) lascia i tre punti sul campo del Real Salabolognese, staccandosi ulteriormente dalla zona playoff. Classifica cortissima, a parte Centese in testa e Poggese in coda: tutto è ancora in gioco.

Jacopo Cavallini