Prima categoria. La neocapolista. Scarlino aspetta l’Alberese

Il girone G di Seconda categoria ha dallo scorso turno una nuova capolista: lo Scarlino che ha appaiato il Cinigiano e superato il Sorano. La formazione di mister Cavaglioni oggi ospita l’Alberese, penultima della classe, per un incontro che non dovrebbe creare grossi problemi ai giallorossi. Il Cinigiano invece sarà sul terreno di gioco della Castiglionese, squadra che lotta per evitare i playout. Il Sorano invece ha il turno più difficile, sul campo dell’Orbetello, quinto in classifica. Lagunari che, dopo il pari di mercoledì nell’anticipo del recupero dell’8^ giornata, potrebbero risentire di un po’ di stanchezza. Nel girone C scontro salvezza per il Montieri sul campo del Laiatico. Il programma, girone C: Laiatico-Montieri; girone G, Castell’Azzara-Marsiliana, Castiglionese-Cinigiano, Marina-Campagnatico, Nuova-S. Fiora, Orbetello-Sorano, Rispescia-Caldana, Roccastrada-Maglianese, Scarlino-Alberese.