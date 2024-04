Prima categoria. La Settempeda vicina al salto di categoria

Finisce in parità il big match tra Vigor Montecosaro-Settempeda con gli ospiti che recuperano il doppio svantaggio in inferiorità numerica. La Settempeda è a un passo dalla Promozione. Risultati. Pinturetta-Montemilone Pollenza 1-2 (15’ e 36’ st Balloni, 38’ rig. Conte); Caldarola-Montecosaro 0-1; Camerino-Montecassiano 2-0 (36’ st Monserrat, 41’ st Fede); Cingolana San Francesco-Portorecanati 1-0 (11’ st rig. Lovotti); Esanatoglia-Elite Tolentino 0-2 (19’ Capenti, 26’st Iacopini); Folgore Castelraimondo-Passatempese 1-3 (7’ Mannucci, 27’ Ferri, 28’ Massotti, 49’ st Stortoni); Urbis Salvia-San Claudio 0-1 (24’ rig. Serantoni); Vigor Montecosaro-Settempeda 2-2 (22’ st Bernabei, 25’ st rig. Tulli, 42’ st Wali, 51’ st. rig. Mulinari). Classifica: Settempeda 59; V. Montecosaro 51; San Claudio 46; Montecassiano*, Passatempese 43; F. Castelraimondo 36; Portorecanati 35; Elite Tolentino 34; Camerino 33; Montecosaro 31; Cingolana 30; Urbis Salvia, M. Pollenza 27; Pinturetta, Caldarola 23; Esanatoglia* 14. * una gara in meno