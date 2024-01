Prima categoria. La X Martiri adesso ci crede: "Decisivo lo scontro diretto»

Si è sgranato il gruppetto delle migliori, la Centese ha ripreso a vincere dopo la brusca interruzione a Pontelagoscuro, l’unica che è riuscita a tenere l’andatura della capolista è stata la X Martiri, che ha vinto con il minimo scarto grazie a un gol di Evali. "Abbiamo consolidato il secondo posto – commenta il direttore sportivo Riccardo Alberani – siamo staccati di quattro punti, che sembrano pochi ma non lo sono. Sono fiducioso: tutto può succedere. Molto dipenderà dallo scontro diretto del 24 febbraio al Bulgarelli di Cento. Abbiamo fatto una bella rimonta, trovando continuità con il recupero degli attaccanti Evali e Manfredini e anche alla solidità difensiva: non subiamo gol da dieci giornate consecutive". A Porotto non si segnano gol a grappoli. "E’ vero, ma anche le vittorie di misura dànno soddisfazione e punti in classifica – dice Davide Bolognesi, l’allenatore – Ogni tanto mi piacerebbe vincere con più gol, anche per non dover soffrire". A Cento si esulta per il ritorno alla vittoria, 2-0 sul fanalino di coda Nonantola. Ecco l’analisi del diesse biancoceleste Lorenzo Malaguti: "In questo girone anche e soprattutto le squadre che devono salvarsi si rivelano degli ossi duri, unito al fatto che quando arriva la Centese tutti dànno qualcosa in più. Temo succederà domenica prossima a Bondeno, una trasferta nella quale siamo obbligati a vincere". E’ la X Martiri la vostra principale antagonista? "L’ho sempre inserita tra le favorite per la vittoria finale. Era partita male, ma si è ripresa alla grande".