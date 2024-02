Prima categoria L’Ameglia fa tre gol al Brugnato, il Marola è secondo

La copertina della 16ª giornata del girone E di Prima categoria spetta all’Amegliese Iron Fox che batte con un netto 3-0 alla Ferrara di Ameglia la capolista Brugnato. Le reti portano la firma di Masini, Baldini e Fricia. Brugnatesi che perdono così il primato a vantaggio del Segesta che si impone nei minuti di recupero 3-2 a Castelnuovo Magra con il Colli Ortonovo. Sestresi a segno al 15’ con Di Dio e al 70’ e al 92’ con una doppietta di Pietro Scarpino. Ortonovesi che dopo aver pareggiato al 35’ con Palagi si portavano momentaneamente in vantaggio al 55’ con Vacchino. Amegliesi che torneranno in campo alla Ferrara mercoledì febbraio alle ore 18 nel recupero della 14ª giornata col Riccò Le Rondini. Riccolesi che ieri al ‘Bertolotti’ di Bolano con la Bolanese perdono 4-2. Riccò in vantaggio al 5’ con Nunez Gomez su cross di Mendoza. Immediato il pari al 6’ di Maggiari in mischia. Al 36’ ancora Maggiari fa doppietta siglando il 2-1 locale su assist di Serusi che rubava palla. Al 47’ il tris di Lapperier su rigore, fallo di mano di Manuel Fiocchi su rovesciata di Iaione. Al 64’ Lazzari con un gran destro dalla distanza accorcia le distanze. Al 75’ il poker di Maggiari che fa tripletta sul filo del fuorigioco.

Il Marolacquasanta sale al secondo posto battendo per 3-1 all’Incerti’ il Ceparana. Già al 1’ marolini in vantaggio con Ciccarello su assist di Piastra. Al 20’ pareggia Chiappini servito da Grassi. Al 48’ ospiti sul 2-1 con Quattromani su rigore, fallo di Scirocco in area su Castellanotti che al 92’ smarca Parra che sigla il 3-1. Torna alla vittoria l’Arcola Garibaldina che batte in rimonta con un netto 4-1 al Tanca il Follo che si portava in vantaggio al 38’ con Angelotti in sospetta posizione di fuorigioco. Al 51’ pareggia Etna su assist di Franchini. Al 55’ Capitani ribalta il risultato su un bel cross di Aldrovandi. Al 92’ il tris con pregevole azione personale di Nicola Manfredi. Al 94’ il poker di Stefanini servito da Ferdani. Torna alla vittoria anche il Casarza Ligure che batte 4-2 la Castelnovese. Casarzesi a segno con una doppietta di Righetti e con Bertagna e Pimentel. Castelnovesi che realizzano con Bragazzi e Mancuso. Concludiamo con la sfida di Bottagna tra il Vezzano e la Santerenzina chiusasi sullo 0-0, l’unica partita della giornata finita senza reti. Santerenzini che lamentano la mancata concessione di due possibili rigori.

P.G.