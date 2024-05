Prima categoria. L’Argentario vince il derby e ottiene la salvezza: il Manciano è retrocesso

Il Fonteblanda dice addio ai sogni promozione, l’Argentario è salvo e il Manciano torna in Seconda categoria. La domenica di playoff e playout del girone E di Prima categoria ha dato i primi verdetti. Il Fonteblanda, impegnato nella semifinale playoff, cede di misura alla Casolese e chiude qui la stagione. In ottica salvezza il playout tutto maremmano che vedeva il derby tra Argentario e Manciano ha visto il successo dei padroni di casa che rimangono in categoria dopo un ultimo periodo difficile, mentre il Manciano non è riuscito nel colpaccio di sbancare il Maracanà di Porto Santo Stefano, dove per salvarsi i ragazzi di mister Maggio avrebbero dovuto vincere. Per i biancorossi un ritorno in Seconda categoria dopo una annata passata sempre in zona retrocessione.