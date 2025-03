Prima categoria, le altre partite. Pagliari gol, Tavernelle vince la sfida salvezza

1

VIRIDISSIMA APECCHIO

0

: Santini, Radi N., Furlani, Righi, Montoni (23’st Rovinelli), Gambini, Omiccioli, Alessandrini, Damiani, Pagliari, Belpassi (25’st Dionisi). All. Sartini

VIRIDISSIMA APECCHIO: Fabbri, Berardi, Stefanini (13’st Scarselli), Tuci, Ruci L. (38’st Millaci), Rossi (10’st Diop), De Santis, Scardacchi (19’st Ruci N.), Pica, Fall, Smacchia. All. Tulipani

Arbitro: Rossetti di Ancona

Rete: 12’ st Pagliari

Il Tavernelle torna al successo dopo undici gare nello scontro diretto con la Viridissima per evitare l’ultimo posto in classifica. Gara molto sentita, per questo si spiegano anche le diverse occasioni fallite da ambo le parti. Dopo una prima frazione conclusasi senza reti, la gara si sblocca al 12’ della ripresa con il bel gol di testa realizzato da Pagliari a seguito di un’azione da calcio d’angolo. Con questi tre punti ora la formazione di Sartini può guardare alle prossime gare con più fiducia e morale, mentre per il team di Tulipani questo ulteriore stop frena il recupero di posizioni in classifica.