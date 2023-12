Prima categoria, le altre partite: Gabellini D. fa felice il Real Altofoglia. Pari e patta tra Maior e Tavullia. Osteria dà battaglia, Real Metauro cala il poker

OSTERIA NUOVA

REAL METAURO

OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Pontellini, Leva (1’ st Baffioni), Donzelli (34’ st Di Nino), Bonci, Baldini M., Nesi A., Borioni, Pasini, Nesi L., Cambrini (17’ st Adam’s). All La Volpicella.

REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi, Grossi, Nodari, Fraternali, Biondi, Giuliani, Aguzzi, Bracci, Boiani. All: Cipolla. Arbitro: Biagini di Pesaro

Reti: 23’ pt Aguzzi, 28’ pt Boiani, 3’ st e 40’ st Pasini, 15’ st Grossi, 43’ st Gambelli.

Parte bene l’Osteria Nuova che va vicino alla marcatura nei minuti iniziali e si vede negare un rigore netto. Gli ospiti alla prima occasione passano in vantaggio prima con Aguzzi e poco dopo con Boiani. Nel finale del primo tempo il portiere ospite nega il gol ai padroni di casa con due ottimi interventi. Nela ripresa l’Osteria in avanti trova il gol dell’1-2 dopo tre minuti con Pasini. Al 15’ st in ripartenza gli ospiti si portano sul 3-1 grazie a Grossi. La partita sembra finita ma i padroni di casa ci credono e trovano prima il portiere avversario che nega il gol in due occasioni e poi la rete del 2-3 a 5 minuti dalla fine con l’ottimo Pasini. Nel finale con l’Osteria in avanti alla ricerca del pareggio il 4 gol degli ospiti con l’ex Gambelli. Migliore in campo il portiere ospite Ciacci.