Prima categoria. Le due velocità del Montecassiano: in casa conquistati 7 punti, in trasferta 22

Nelle sette gare casalinghe il Montecassiano ha conquistato 7 punti nel girone C di Prima categoria, mentre in trasferta sono stati 22 i punti guadagnati in nove partite. Sabato la squadra di Enrico Carinelli riceverà la visita del Portorecanati: la terza in classifica sfida gli arancioni quarti a 3 punti di distanza. Carinelli, è il caso di dire che “purtroppo“ giocherete in casa? "Non è così, anzi fortunatamente giochiamo in casa perché, al di là dei risultati, possiamo contare su un campo meraviglioso e più in generale su una struttura ideale per divertirci nel modo migliore". Però in casa avete ottenuto di meno. "È una conseguenza di diverse circostanze, specialmente all’inizio quando da matricola sono state commesse delle ingenuità dettate dall’inesperienza e alla fine abbiamo ottenuto meno di quanto avremmo meritato". La matricola si sta difendendo più che bene. "Quei numeri testimoniano quanto si viva bene nello spogliatoio, l’armonia che regna nella squadra. Questi dati sono la conseguenza di come si lavora durante la settimana. I giocatori si divertono e amano stare insieme". Ora il Montecassiano è in zona playoff e all’orizzonte c’è una sfida che vale tanto in questo senso. "Pensiamo una gara alla volta. Non abbiamo alcuna pressione dalla società che ci lascia lavorare con tranquillità. Ora ci attende una partita molto stimolante perché il Portorecanati è un avversario accreditato e ben strutturato, è per noi un bello stimolo poterlo affrontare. In fondo questo girone è formato da formazioni di qualità che può essere paragonato a una sorta di Promozione B".