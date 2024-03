Prima categoria, le partite di oggi. Scontro salvezza a Piobbico: c’è Audax-Santa Veneranda

Oggi in Prima categoria (girone A) si giocano le due restanti partite valevoli per la decima giornata del girone di ritorno.

Audax Calcio Piobbico-Santa Veneranda. Scontro salvezza al Comunale di Piobbico (ore 15). I locali quartultimi hanno collezionato fin qui 24 punti, gli ospiti penultimi di punti ne hanno 21. "È una partita importante, dobbiamo fare risultato – dice in merito a questa partita il patron del Santa Veneranda Mario Morazzini – il nostro mister avrà delle assenze ma chi scenderà in campo darà il massimo. Una trasferta difficile, affronteremo una squadra che come noi ha assolutamente bisogno di punti e quindi ci vorrà il miglior Santa Veneranda possibile".

"Una gara molto importante per tutte e due le squadre – sottolinea il dirigente dell’Audax Piobbico Valerio Aluigi – noi speriamo che dopo tanto tempo senza aver gioito per una vittoria sia la volta buona". Nell’Audax Piobbico mancheranno Pierpaoli e Patrignani infortunati e mister Bernardini dovrà valutare le condizioni di qualche acciaccato". Arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Avis Montecalvo-Real Altofoglia. Il Montecalvo (foto) che sta disputando un campionato di vertice, attualmente ha 48 punti che chiaramente oggi vorrebbe incrementare, ma mister Scotti sa che non sarà facile contro un avversario tosto come il Real Altofoglia che dispone di un bravo allenatore (Merini) e può contare su giocatori di qualità come Pagliardini, Brugnettini, Amantini e altri. Una settimana fa il Montecalvo aveva pareggiato a Pesaro contro l’Usav (in gol Boschetti) mentre il Real Altofoglia è reduce dallo zero a zero casalingo contro la Mercatellese. Uomo guida (portiere e allenatore) dell’Avis Montecalvo è Francesco Scotti (40 anni). Un importante e lungo il curriculum sportivo (513 partite ufficiali come portiere) e alla prima stagione come allenatore. Cresciuto nelle giovanili della Lazio nella stagione 1999-2000 (quella dello scudetto) era il terzo portiere della squadra guidata da Eriksson e a fianco aveva gente come Mancini, Nesta, Crespo, Simone Inzaghi e altri campioni. Il 21 giugno del 2003 come titolare della porta della Nazionale Under 21 guidata da Francesco Rocca affrontò negli Europei il Portogallo e tra gli avversari c’era proprio Ronaldo. Assenza pesante tra i padroni di casa. Mancherà infatti per squalifica (3 giornate) bomber Marseljan Mema capocannoniere del girone con 14 reti (4 su rigore). Ora la sua professionalità è tutta per l’Avis Montecalvo. Si gioca al Comunale di Borgo Massano in comune di Montecalvo in Foglia alle ore 15. Arbitro Irene Tirri di Macerata.

Amedeo Pisciolini