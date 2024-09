Prima categoria, lo start

A distanza di una settimana, rispetto all’Eccellenza e alla Promozione, prendono il via anche i campionati regionali di Prima categoria. Tutte le squadre della provincia di Pisa, ben tredici, sono state inserite nel girone "B", con l’eccezione del Pomarance che farà parte del girone "C" senese, livornese e grossetano. Il girone "B" appare, sulla carta, molto equilibrato e quasi certamente occorreranno alcune partite per vedere emergere quelle squadre che sono riuscite a rinforzarsi in modo adeguato. Iniziamo con il Selvatelle, arrivata seconda lo scorso anno, che, domenica in trasferta sul difficile campo di Fornacette, è chiamata a confermare la bontà degli ultimi risultati. Anche il Forcoli, in casa contro la Portuale Livorno, è atteso ad una riconferma.

"Abbiamo alcuni interessanti innesti – dice il mister amaranto Intoccia – ma la struttura portante è la stessa e puntiamo ad una salvezza da raggiungere quanto prima per poi giocarci la stagione".

Le stesse motivazioni sono espresse dall’allenatore della neo promossa Acciaiolo Natali: "Abbiamo delle novità ma il nostro obiettivo e di fare un campionato tranquillo e poi nel finale provare a traguardi migliori". L’Acciaiolo viene dalla gara di Coppa sospesa domenica scorsa al 30’ del primo tempo per impraticabilità e domenica prossima aspetta un ottimo Calci. Appare ben rinforzata la Pecciolese che aspetta in casa l’insidiosa compagine dell’Atletico Etruria. I neroazzurri pecciolesi vengono da un discusso pareggio interno di Coppa contro il Pomarance, pareggio raggiunto dagli ospiti grazie ad un gol fantasma che solo l’arbitro ha visto. Il Ponsacco 1920, salvatosi in estremis la scorsa stagione, punta ad un campionato di qualità ospitando il forte Castiglioncello. Per lo Staffoli invece si prospetta una trasferta molto insidiosa sul campo del Rosignano che è una squadra neopromossa. Sulla carta la Sanromanese dovrebbe avere un impegno tranquillo ospitando il Montenero, ma i livornesi si sono sempre dimostrati imprevedibili per cui occorre dai canarini la massima attenzione.

In ultimo abbiamo la Stella Rossa che ospiterà il Tirrenia. La compagine di Castelfranco, neopromossa, nella scorsa stagione ha dimostrato di avere ottime carte e può essere una sorpresa per tutti in questo campionato che va ad iniziare. Fischio d’inizio alle ore 15.30.

Pietro Mattonai