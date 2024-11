Prima categoria. L’Orbetello vince ed allunga in vetta alla classifica complice il pari del Pianella. Lo Scarlino si toglie dai guai vincendo contro il Sant’Andrea un match delicato

Il Pianella pareggia e l’Orbetello allunga in classifica vincendo il derby del Comune di Orbetello. La formazione lagunare di mister Federici fa suo il derby contro il Fonteblanda e sale a quota 21 punti in classifica. Grande forma per i biancocelesti che ad oggi sono l’unica formazione maremmana ai vertici del girone C di Prima categoria. Delude ancora come detto il Fonteblanda alla terza sconfitta di fila per il neo tecnico Mario Gurma, che sta facendo rimpiangere l’esonerato Sabatini. Fonteblanda che dovrà rivedere qualcosa anche a livello di calciomercato da dicembre. Lagunari che, con la rivoluzione nel mercato estivo, sembrano davvero aver allestito una corazzata capace di vincere il campionato e magari salire in categoria superiore. Sconfitta di misura per il Sant’Andrea di Tommasi a Scarlino, con la truppa biancoceleste ultima e deluda, mentre i ragazzi di Massimo Cavaglioni (nella foto) trovano tre punti pesantissimi per togliersi dai bassifondi ed agganciare il Monterotondo. Scarlino a cui è servito il gol di Zaccaria, centrocampista che in passato ha giocato anche in terreni di gioco di serie D e che è senza dubbio un valore aggiunto della propria formazione. Successo di forza dell’Argentario che si tiene lontano dai playout, grazie ad una prestazione gagliarda, col fattore campo a fare ancora una volta la differenza. Sconfitta esterna invece per il Monterotondo che si fa sorprendere nel primo tempo dal Venturina e rimane fermo a quota 10 punti venendo agganciato dalle altre formazioni che sono in lotta per la salvezza.

La classifica: Orbetello 21, Pianella 16, Venturina 15, Lornano Badesse 15, Pomarance 12, Donoratico 11, San Miniato 11, Argentario 11, Casolese 10, Monterotondo 10, Scarlino 10, Radicondoli 10, Gracciano 6, San Gimignano 5, Fonteblanda 4, Sant’Andrea 3.