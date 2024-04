Prima categoria. Lunano e Avis all’ultimo respiro. Scotti: "Che adrenalina nel finale»

A tre giornate dal termine la Prima categoria ha ancora tanto da esprimere. Per la vittoria finale ormai la lotta è a due, tra il Lunano primo a 56 punti e l’Avis Montecalvo secondo a 1 punto di distanza. Chi delle due arriverà seconda parteciperà ai playoff, che grazie alla forbice dei 9 punti giocherà solo nella seconda fase dove hanno un posto assicurato la Nuova Real Metauro e l’Atletico Tavullia. "A disputare i playoff – spiega il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – non ci sarà la quarta squadra (attualmente c’è l’Osteria Nuova) perché il distacco da chi arriverà secondo alla quinta posizione è superiore a 9 punti. Per quanto riguarda la zona bassa ci sono molte più squadre coinvolte, qui sarà una bella lotta fino alla fine per conoscere chi retrocederà direttamente o chi disputerà i playout. Quest’anno stiamo vivendo un campionato molto esaltante".

Il commento sul torneo è di Francesco Scotti portiere (ex Lazio) e mister del Montecalvo: "Ogni settimana che passa, il campionato diventa sempre più combattuto e avvincente. La maggior parte delle squadre stanno giocando per un obiettivo ed è per questo che le ultime tre partite si giocheranno sul filo del rasoio ed un episodio favorevole o sfavorevole determinerà il risultato e di conseguenza l’obiettivo. Per le persone che seguono la propria squadra, per gli amanti di questo sport ma soprattutto per noi che lo viviamo in prima persona credo che questo finale di campionato sia entusiasmante e adrenalinico".

La corsa e il primato. Nelle ultime tre partite il Lunano giocherà in trasferta sul campo del Pesaro Calcio (sesto in classifica) poi ospiterà la Maior (in corsa per la salvezza) e nell’ultima partita di campionato dovrà vedersela al Comunale ’Ceccarini’ con la Vadese, anch’essa molto probabilmente alla ricerca della salvezza". L’Avis Montecalvo ospiterà l’Athletico Tavullia (in corsa per il miglior posto nei playoff), poi andrà a Piobbico (nella foto Cecchini dell’Audax Piobbico festeggiato per il gol), attualmente in corsa per la salvezza diretta, e infine saluterà il proprio pubblico ospitando il Peglio sesto in classifica.

I numeri. Complice anche il 7 a 1 di Lunano-S.Veneranda sono stati realizzati nell’ultimo turno 23 gol che sono stati utili per il conseguimento di 6 vittorie (5 casalinghe). A contendersi anche il primato di gol realizzati il Lunano e l’Avis Montecalvo (51 gol a testa). Il Santa Veneranda vanta suo malgrado, il record di gol subiti (58). La squadra più abbonata ai pareggi è quella del Pesaro calcio (14).

La squadra della settimana. 1)Ciacci (Nuova Real Metauro), 2) Contucci (Mercatellese), 3) Leva (Osteria Nuova), 4)Furiassi (Usav Pisaurum), 5) Santi Amantini (Peglio), 6)Renghi (Falco Acqualagna), 7)Fiorucci U. (A.Piobbico), 8)Riahi (Avis Montecalvo), 9)Saurro (San Costanzo), 10)Mancini (Lunano), 11) Cocchi (Athletico Tavullia). All. Cipolla (Nuova Real Metauro). Arbitro Bartomioli di Pesaro (Mercatellese- A. Montecalvo).

Amedeo Pisciolini