Prima categoria, Manciano alla sfida verità. La formazione di Maggio si gioca la salvezza Il ventinovesimo turno di Prima categoria vede lo scontro diretto per la salvezza tra Manciano e San Vincenzo, con entrambe le squadre in lotta per evitare la retrocessione. Altri incontri cruciali determineranno il destino delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere o per evitare i playout.