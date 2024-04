Prima categoria. Manciano-Argentario, derby delicato

Con il Massa Valpiana già promosso in Promozione con largo anticipo torna il campionato di Prima categoria. Il girone E oggi propone due derby maremmani che interessano soprattutto la zona salvezza. Il Manciano, fanalino di coda del torneo con 18 punti, oggi ospita l’Argentario, undicesimo ed attualmente fuori dai playout per due punti. sfida delicatissima, sia perché le due squadre si conoscono, sia perché i punti in palio pesano tantissimo. Chi perde inizia male questa volata finale verso la salvezza. Se gli argentarini proveranno ad evitare i playout, il team di Maggio vuole solo evitare l’ultima piazza, che vuol dire retrocessione diretta. Il Massa Valpiana invece oggi ospita il Monterotondo, formazione che ha 31 punti e che per ora è salva, ma che non può dormire sonni tranquilli. Il Fonteblanda invece ospita il Bibbona. Il programma: Fonteblanda-Bibbona, Manciano-Argentario, Massa Valpiana-Monterotondo.