PRIMA CATEGORIA. Marginone frena fuori. Porcari, vittoria di peso

La capolista Marginone pareggia 2 a 2 sul campo del Romagnano. Lucchesi due volte in vantaggio con la doppietta di Battistoni, si fanno raggiungere prima da Colasanto e, poi, definitivamente, da Bertuccelli. L’Academy Porcari, secondo, conquista tre punti importanti nel derby contro lo Sporting Forte dedi Marmi: 4 a 3. Per i padroni di casa hanno segnato Tortora e Maggi (tripletta); per i versiliesi è arrivata la tripletta di Lossi. Continua il magic moment del Corsagna che batte di misura il CQS Pistoia con il gol di Barsanti e si conferma saldamente al quarto posto in classifica. Vittoria, sempre in casa, anche per l’Atletico Lucca che, con il gol di Berrettini allo scadere, liquida il Cgc Capezzano.

Successo, questa volta esterno, anche per il Capannori: 3 a 1 sul Corsanico. Lucchesi in gol con Haoudi, Menchini e l’autorete di Antoni; per i versiliesi ha accorciato Cerri. Pareggio 1 a 1 per la Folgor Marlia contro il Giovani Via Nova. Biancocelesti in vantaggio con Pistoresi su rigore, si fanno raggiungere nella ripresa dal gol di Carfagna.

Alessia Lombardi