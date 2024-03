Prima categoria Marolacquasanta cala il poker, il Follo è secondo

La copertina della 22ª giornata del girone E di Prima categoria spetta al Marolacquasanta che batte con un netto 4-0 al Tanca la capolista Brugnato. Sblocca al 10’ Porqueddu che riprende una respinta di Bleve su rigore di Quattromani assegnato per fallo di mano in area. Al 34’ il raddoppio di Garibotti su rigore, fallo di Del Vigo in area su Castro. Al 76’ il tris di Piastra di tacco su punizione di Garibotti che al 91’ fa il poker in contropiede. Marolini che agganciano il team di Valter Lunghi al terzo posto. Infatti sale in testa il Segesta grazie alla vittoria 4-2 dell’anticipo di sabato col Riccò Le Rondini, in vantaggio al 40’ con Mendoza su assist di Martinez. Al 42’ e al 50’ Pietro Scarpino con una doppietta ribalta il risultato prima trasformando un rigore assegnato per un contatto in area tra Dalforno e Bacherotti e poi approfittando di un errato disimpegno difensivo. Al 79’ il 2-2 con un bel tiro al volo di Martinez su sponda area di Quezada. All’82’ sestresi sul 3-2 con Cizmja di testa su cross di Bacherotti che all’85’ sigla il 4-2 su rigore, fallo di Andreani su Cizmja. Da rilevare nelle file del Riccò l’esordio del giovanissimo, classe 2009, Jacopo Bollentini. Sale al secondo posto il Follo che espugna Falconara battendo per 2-0 la Santerenzina. Le reti al 33’ di Rera e al 72’ di Palagi. Si conferma quinta la Bolanese che batte 2-1 al ‘Bertolotti’ l’Amegliese Iron Fox. Vantaggio al 27’ con Sommovigo da sottomisura, in precedenza al 12’ il portiere amegliese Lucetti parava un rigore a Lapperier. Al 56’ pari di Masini su rigore. Al 92’ il 2-1 di Maggiari dal limite. Il Colli Ortonovo vince con un tennistico 6-1 sulla rimaneggiata Arcola Garibaldina. Sblocca al 15’ Musetti che approfitta di un errore difensivo arcolano. Al 32’ il raddoppio di Vacchino in sospetto fuorigioco. Al 38’ accorcia Franchini su assist di Gabriele Manfredi che al 44’ impegna severamente il portiere. Al 60’ il tris di Mancuso con un pallonetto. Al 66’ il poker di Biagini di testa. Al 76’ e all’83’ le reti dei neoentrati Paganini e Palagi. La Castelnovese vince 3-2 all’Incerti col Ceparana. Castelnovesi in gol con Alkurti, Laghezza e Bragazz, per i ceparanesi doppietta di Gian Marco Simonini. Concludiamo con la vittoria esterna del Casarza Ligure 1-0 a Bottagna sul Vezzano sempre più staccato all’ultimo posto e condannato alla retrocessione. Decide al 35’ Righetti su rigore.

P.G.