Prima categoria Marolacquasanta in finale playoff

Marolacquasanta

0

Segesta

0

(dopo i tempi supplementari)

MAROLACQUASANTA: Biagioni, Chiappini, Castellanotti (78’ Odone), Rossi, Tregrosso, Tartarini, Piastra (65’ Parra), Quattromani, Castro (119’ Truffello), Garibotti, Porqueddu (78’ Guano). All. Pedretti.

SEGESTA: Bodi, Coku, Di Dio, Scarpino P., Scarpino S., Bacigalupo, Baroni Filippo, Baroni Federico (94’ Rizzo), Cizmja, Codda, Barbieri. All. Ghio.

Arbitro: Brizzi di Spezia.

Note: espulso al 118’ Odone.

LA SPEZIA – Il Marolacquasanta si qualifica per la finale dei playoff del girone E di Prima categoria, dove incontrerà domenica prossima il Brugnato che ha battuto 4-1 sabato al ‘Colombo’ di Beverino la Bolanese nell’altra semifinale. Il team di Ivano Pedretti dopo una battaglia di 120 minuti (dato che si sono dovuti giocare i supplementari) pareggia 0-0 al ’Tanca’ con il Segesta e passa il turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella regular season, essendo arrivato secondo e gli avversari quinti. Si è assistito ad una semifinale equilibrata e combattuta, come del resto era successo anche in campionato negli scontri diretti tra le due contendenti finito 2-2 al ’Tanca’ e 1-1 a Sestri Levante.

Match molto tattico e nervoso visto la posta in palio. Prima emozione marolina al 10’ con Porqueddu che, servito da Castro, impegna Bodi. Al 27’ Bacigalupo mette di poco alto di testa su punizione di Di Dio. Nella ripresa non succede nulla e la partita ancora sullo 0-0 va pertanto ai supplementari. Al 100’ provvidenziale respinta di Rossi su tiro di Filippo Baroni. Al 104’ è bravo Bodi su tiro di Parra. Al 107’ Cizmja colpisce il palo. Al 118’ rossoverdi di casa in 10 per l’espulsione di Odone, in inferiorità numerica riescono a resistere centrando una sofferta qualificazione alla finale playoff.

P.G.