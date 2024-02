Prima categoria. Massa Valpiana aspetta l’Argentario

La ventiduesima giornata del girone E di Prima categoria vede la capolista Massa Valpiana ospitare l’Argentario. I santostefanesi, undicesimi, sono chiamati a proseguire la striscia di risultati positivi. Tornare però da Massa Marittimi con punti è impresa ardua per tutti. Il Fonteblanda, ottavo ma a rischio di scivolare nei playout, oggi ospita il Venturina: biancocelesti quarti con 4 punti in più. Oggi quindi la posta in palio pesa molto, visto che dalla quarta posizione (playoff) alla dodicesima (playout) ci sono solo 5 punti con tantissime formazioni raggruppate, e con ogni domenica che può cambiare le carte in tavola. Tra le formazioni che vogliono rimanere lontane dalla zona calda c’è anche il Monterotondo che proverà ad uscire indenne dal campo di Bibbona. Il Manciano ultimo invece ospita il San Miniato per provare a lasciare l’ultima piazza.

Il programma: Fonteblanda-Venturina, Forte di Bibbona-Monterotondo, Manciano-San Miniato, Massa Valpiana-Argentario.